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Mardin Mazıdağı'nda şiddetli yağış yollarda hasara yol açtı, araçlar mahsur kaldı

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Mardin Mazıdağı'nda şiddetli yağış yollarda hasara yol açtı, araçlar mahsur kaldı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli yağış, cadde ve sokaklarda büyük hasara yol açtı. Bazı araçlar yollarda mahsur kalırken parke taşları söküldü, dev çukurlardan sabah saatlerinde su akmaya devam etti; vatandaşlar çalışmaların başlatılmasını istedi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli yağış, cadde ve sokaklarda büyük hasara yol açtı.

Yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, parke taşlarının söküldüğü yollarda dev çukurlar oluştu. Sabah saatlerinde de çukurların içerisinden su akmaya devam ettiği görüldü. Vatandaşlar, yetkililerden çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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