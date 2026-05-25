Haberler

MAROBDER'den Karasu Çayında farkındalık çalışması

MAROBDER'den Karasu Çayında farkındalık çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Karasu Çayı'nda MAROBDER öncülüğünde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde doğaseverler, aileler ve çocuklar bir araya gelerek su kaynaklarının korunmasına dikkat çekti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Karasu Çayında MAROBDER öncülüğünde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde doğaseverler, aileler ve çocuklar bir araya gelerek su kaynaklarının korunmasına dikkat çekti.

Mardin Olta Balıkçıları ve Doğayı Koruma Derneği (MAROBDER), doğa ve çevre bilincini artırmak amacıyla Mazıdağı Karasu Çayı Şelalelerinde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile ASOF tarafından Türkiye genelinde "Doğaya Saygı, Geleceğe Rastgele" sloganıyla başlatılan su kaynakları temizlik hareketine katılan dernek, Karasu Çayında çok sayıda doğaseveri bir araya getirdi.

Etkinliğe MAROBDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkan Yardımcısı Mertcan Öztep, Mardin Valiliği Dernekler İl Müdürü Salih Nergiz, MAROBDER Yönetim Kurulu Üyesi ve MARSU Artuklu Şube Müdürü Mehmet Selim Çapşek ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, amatör balıkçılar ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, Karasu Çayı çevresi ve piknik alanlarında temizlik yaparak atıkları topladı. Etkinlikte hem çevre temizliği gerçekleştirildi hem de su kaynaklarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.

MAROBDER Başkanı Mertcan Öztep, doğanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Doğaya bırakılan her atık, geleceğimizden eksilen bir değerdir. Amacımız yalnızca temizlik yapmak değil, doğaya sahip çıkma bilincini büyütmektir."

Programda çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Halat çekme, çuval yarışı gibi oyunların oynandığı programda çekilişle olta takımları, uçurtmalar ve boyama kitapları hediye edildi.

Etkinlik, katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...

Trump bölge ülkelerine resti çekti! İsrail için yaptığına bakın
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek

1 Haziran'dan itibaren göreve başlıyor! İlk icraatı bakın ne olacak
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti

Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

Farioli Türkiye'ye mi dönüyor? Fenerbahçe için kararını verdi
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı

Baraj kapakları açıldı, iki ili birbirine bağlayan köprü dayanamadı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı

Gözaltına alınan Serenay'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler