"Orman Benim" etkinliği Kula'da gerçekleştirildi

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle artan orman yangınlarına dikkat çekmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Orman Benim' kampanyası kapsamında Manisa'nın Kula ilçesinde çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği düzenlendi. Kaymakam Talha Altuntaş, ormanların korunmasının önemini vurguladı.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle artış gösteren orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan "Orman Benim" kampanyası, Manisa'nın Kula ilçesinde de gerçekleştirildi.

Kula Orman İşletme Şefliği ev sahipliğinde Mehmet Halıcı Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında çevre temizliği ve çöp toplama çalışması yapıldı. Etkinlikte öğrencilerle birlikte mesire alanındaki atıklar toplanırken, ormanların korunmasının önemine dikkat çekildi. Programda konuşan Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, ormanların gelecek nesillere bırakılacak en önemli doğal miraslardan biri olduğunu belirterek, "Ormanlarımız sadece bugünümüzün değil, geleceğimizin de teminatıdır. Vatandaşlarımızın ormanlık alanlarda daha dikkatli davranması ve çevre temizliği konusunda hassasiyet göstermesi büyük önem taşıyor. Küçük bir ihmal büyük felaketlere yol açabiliyor. Bu bilinçle hep birlikte doğamızı korumak zorundayız." dedi.

Düzenlenen etkinliğe Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, ilçe protokolü, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum Disclaimer: Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

