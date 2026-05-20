Koruma altındaki çiçekler doğaseverleri cezbediyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinde görülen koruma altındaki şakayık çiçekleri, en yoğun olarak Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kıranköy Mahallesi Kırüstü mevkiinde doğaseverlerle buluşuyor. Gördes-Akhisar yolu güzergahında doğal olarak yetişen şakayıklar, mayıs ayında açarak bölgeyi adeta kırmızıya boyuyor.

Anadolu'da "Ayıgülü" olarak da bilinen ve birçok farklı türü bulunan şakayık çiçeği; Manisa, Kütahya, Antalya, Uşak ve Denizli başta olmak üzere çeşitli illerde görülüyor. Latince adı içerisinde "Türk" kelimesi geçen ve tamamen Anadolu'ya özgü "Paeonia Turcica" türü ise Gördes'in Kıranköy Mahallesi Kırüstü mevkiindeki yaklaşık 1100 rakımlı ormanlık alanlarda yetişiyor.

Nisan ayında tomurcuklanmaya başlayan şakayıklar, mayıs ayının ilk haftasında açıyor. Haziran ayı sonlarına kadar canlılığını koruyan çiçekler nedeniyle bölgeye çok sayıda doğa yürüyüşü grubu, fotoğraf tutkunu ve ziyaretçi geliyor.

Yetkililer, endemik bitkilerin koparılması ya da yaşam alanlarının zarar görmesinin, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında "biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçu" olarak değerlendirildiğini belirtti. 2026 yılı itibariyle endemik bitkileri koparan ya da doğal yaşam alanlarına zarar verenlere 840 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanıyor.

Uzun yıllardır bölgede doğa yürüyüşleri yapan emekli eğitimci ve yerel tarih araştırmacısı Halil Altıntaş, şakayıkların özellikle melengiç ormanlarının bulunduğu nemli ve gölge alanlarda yetiştiğini söyledi. Altıntaş, "Şakayıklar genellikle Kırüstü mevkiinin yamaçlarında görülüyor. Koca bir alanda yayılım gösteriyor ve her geçen yıl daha da genişliyor" dedi.

Bölgenin tamamen doğal yapısını koruduğunu belirten Altıntaş, "Şakayıklar özellik arz eden bir bitki olduğu için zarar vermenin çok ciddi cezaları var. Özellikle sosyal medya kullanıcıları, doğa yürüyüşü grupları ve fotoğraf tutkunları bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. İnsanlar bu güzelliği görmek ve fotoğraflamak için geliyor" diye konuştu. - MANİSA

