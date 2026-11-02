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Malatya Yeşilyurt'ta boş araziden yola çıkan tilki, araç içi kamerasına yansıdı

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Malatya Yeşilyurt'ta boş araziden yola çıkan tilki, araç içi kamerasına yansıdı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde boş araziden yola çıkan tilki, hızla karşı şeride geçerken bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Yoldan geçen sürücüler, aniden karşılarına çıkan tilki karşısında şaşkınlık yaşadı.

Malatya'da boş araziden çıkarak yolun karşısına hızla geçen tilki bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Kuzey Çevreyolu üzerinde bulunan Kaynarca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Boş araziden yola çıkan tilki araçların geçtiği sırada hızla yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde tilkinin kısa sürede karşı şeride ulaştığı görüldü.

Yoldan geçen sürücüler aniden karşılarına çıkan tilki karşısında şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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