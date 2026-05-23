Malatya Valiliği'nden ağır hasarlı binaların yıkım süreçlerine ilişkin açıklama

Malatya Valiliği, bazı basın ve sosyal medyada yer alan ağır hasarlı binaların yıkım süreçlerine ilişkin haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirdi. Valilik, yıkımların ilgili kurumlarca sürdürüldüğünü, hukuki ve mülkiyet sorunları nedeniyle gecikmeler olabildiğini, ayrıca bazı yıkımların valilik koordinasyonunda olmadığını belirtti.

Malatya Valiliği, bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında ağır hasarlı binaların yıkım süreçlerine ilişkin yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ardından il genelinde ağır hasarlı yapıların yıkım süreçlerinin ilgili kurumlar tarafından yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Bazı binalarda hukuki süreçler, mülkiyet ihtilafları, tahliye işlemleri ve teknik güvenlik kriterleri nedeniyle işlemlerin planlanan süreden daha uzun sürebildiği ifade edildi.

Açıklamada, Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde bulunan CDJTJ askı kodlu yapının (minare) yıkımının haberlerde ifade edildiği gibi YİKOB koordinasyonunda yürütülen bir çalışma olmadığı, cami derneği tarafından özel yıkım yöntemiyle gerçekleştirildiği kaydedildi. Söz konusu yıkım işlemlerinin Malatya Valiliği tarafından yürütülmediği bildirildi.

Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi'nde bulunan KFB48 askı kodlu yapı (Epsilon Eğitim Kurumları) hakkında ise toplam 8 adet devam eden mahkeme süreci bulunduğu belirtilen açıklamada, yapı hakkında 21 Ocak 2026 tebliğ tarihli yürütmenin durdurulması kararı olduğu ve bu nedenle yıkım işlemlerinin gerçekleştirilemediği ifade edildi. Açıklamanın sonunda, Malatya'nın yeniden inşa ve ihya süreci kapsamında tüm kurumların sahada çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
