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Malatya’da kayısı ağacını yıldırım parçaladı

Malatya’da kayısı ağacını yıldırım parçaladı
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kayısı bahçesine yıldırım düştü.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kayısı bahçesine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği kayısı ağacı ortadan ikiye bölünerek parçalandı.

Olay, Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçesine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği kayısı ağacı ortadan ikiye ayrılarak parçalandı. Olayda yaralanan olmaz iken, ağacın parçalanması çevrede şaşkınlığa neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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