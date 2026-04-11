Malatya'da kar yağışı etkisini artırdı

Malatya'da kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışı etkisini artırdı.

Kentte bir süredir devam eden yağışlar, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkisini artırdı. Şehir merkezinde yağmur olarak görülen yağışlar, kırsal ve yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kayısı üretiminin önemli merkezlerinden Akçadağ ve Darende kırsalında birçok bölge beyaza bürünürken, çiçeklenme dönemindeki kayısıda üreticilerin endişeli bekleyişi sürüyor.

Yetkililer, kar yağışının kent genelinde bir süre daha etkili olmasının beklendiğini bildirdi. - MALATYA

