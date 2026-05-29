Haberler

Malatya'da dünyanın en güçlü böceği görüldü

Malatya'da dünyanın en güçlü böceği görüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir vatandaş, evinin bahçesinde dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceğini buldu. Böcek incelendikten sonra doğaya bırakıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği görüldü.

Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaşayan Ali Boyraz, evlerinin bahçe kısmında oturduğu sırada cama çarparak yere düşen böceği fark etti. Daha önce benzerini görmediği böceği inceleyen Boyraz, yaptığı araştırmada böceğin dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği olduğunu öğrendi. İlk kez böyle bir canlıyla karşılaştıklarını belirten Boyraz, bir süre incelediği böceği daha sonra yeniden doğaya bıraktı.

Gergedan böceğinin görüntüsü ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamdi Ulukaya'dan 24 Erzincanspor'a dev sponsorluk

O şehrin takımına rekor sponsorluk: 2 seneye Süper Lig'e çıkabilirler
Tedesco geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Tedesco geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor

Babasına sorulan soruya kafasını sallayarak verdiği yanıt olay oldu
Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: Alper Çankaya, rol arkadaşı ile aşk yaşıyor

Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: rol arkadaşı ile aşk yaşıyor
Latin Amerika'da 5 ülke organize suçla mücadelede 'Santiago Taahhüdü' imzaladı

Latin Amerika'dan suç örgütlerine ortak mücadele kararı
Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor! Gramı 18 TL'ye kadar çıkıyor

Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!