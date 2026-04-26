Malatya'da dolu kayısı bahçelerine zarar verdi

Malatya'da sağanak yağışın ardından aniden bastıran dolu, kayısı bahçelerinde zarara yol açtı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarılarının ardından Malatya'da yaşanan dolu yağışı, özellikle Akçadağ, Darende ve Hekimhan kırsal bölgelerinde etkili oldu. Çağla döneminde olan bazı kayısı bahçelerinde hasar meydana gelirken, üreticiler dolunun meyvelere ve ağaçlara zarar verdiğini belirttiler. Yer yer ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı bahçelerde meyvelerin döküldüğü kaydedildi.

Yetkililer, bölgede yağışların yarın da etkisini sürdürebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşları ani sel, su baskını ve dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması konusunda uyardı. - MALATYA

