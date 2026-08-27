Haberler

Hekimhan'da Dağ Keçileri Görüntülendi

Hekimhan'da Dağ Keçileri Görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Basak Mahallesi kırsalında sürü halinde dolaşan dağ keçileri cep telefonuyla kaydedildi. Avlanması yasak olan yaban keçileri, kısa süre bölgede görüldükten sonra gözden kayboldu.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dağ keçileri görüntülendi.

Hekimhan ilçesine bağlı Basak Mahallesi kırsalında kayalık alanda görülen dağ keçileri, bir süre bölgede dolaştı. Sürü halinde hareket eden dağ keçileri, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Avlanması yasak olan yaban keçilerinin bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off tamamlandı! Fenerbahçe ile birlikte 7 takım Devler Ligi'nde

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Gaziantep'te korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Bir anlık dikkatsizlik faciaya dönüştü: 2 ölü, 4 yaralı
İBB Davası'nda 'rüşvet' itirafı! Paraların gittiği isimleri tek tek saydı

Bu ifade çok baş yakacak! Paraların gittiği isimleri tek tek saydı
Ünlü Oyuncu Devrim Özkan'dan Yaz Pozları!

Ünlü Oyuncu Devrim Özkan'dan Yaz Pozları!
40 yaşını göremem diyordu! Casey King, 272 kilo verip bambaşka biri oldu

Görenler tanıyamıyor! Tam 272 kilo verdi

Sakal gitti, saçlar değişti! Cem Yılmaz'ı görenler tanımakta zorlandı

Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...

Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...