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Çiftçinin yılanla mücadelesi kameraya yansıdı

Çiftçinin yılanla mücadelesi kameraya yansıdı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesinde çalışan çiftçi Yusuf Ziya Şahin, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki engerek türü yılanla karşılaştı. Yılanı bölgeden uzaklaştırmak için traktörünü kullanan çiftçinin mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. 15 dakika süren uğraş sonucu yılan gözden kayboldu.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesinde çalışma yapan çiftçi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanla karşı karşıya geldi. Çiftçinin yılanın bölgeden uzaklaşması için verdiği mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçesinde traktörle çalışma yapan Yusuf Ziya Şahin, bu sırada yaklaşık 2 metre uzunluğunda, engerek türü olduğu değerlendirilen bir yılanla karşılaştı. Yılanın bahçeden uzaklaşmasını isteyen Şahin, traktörü yılanın bulunduğu alana doğru sürdü. Bu sırada yılanın traktörün lastiğine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yaklaşık 15 dakika süren mücadelenin ardından yılan bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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