Malatya'da ayı ve yavrusu görüntülendi

Malatya'da karla kaplı dağlık alanda anne ayı ve yavrusu kameralara yansıdı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi kırsalında doğada dikkat çeken bir an yaşandı. Karla kaplı dağlık alanda yavrusuyla birlikte dolaşan bir ayı, bölgede doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Vatandaşları fark eden anne ayı ve yavrusu bir süre sonra dağın zirvesine doğru ilerleyerek gözden kayboldu. - MALATYA

