Leyleklerin 'gaga şaklatma' anı kameraya yansıdı

Erzurum'un merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde, 4 yıldır aynı yuvaya gelen leylek çiftinin gagalarını birbirine vurduğu anlar kameraya yansıdı.

Bölgeye her yıl düzenli olarak geldiği belirtilen leylek çiftinin, yuvaları üzerinde birbirine yakın şekilde durarak gagalarını hızlıca birbirine vurduğu görüldü. "Gaga şaklatma" olarak bilinen bu davranışın leylekler arasında iletişim kurma ve eşler arası bağı güçlendirme amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Mahalle sakinlerinden Yunus Yumlu, her yıl aynı leylek çiftini yuvalarında görmenin kendileri için alışkanlık haline geldiğini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı