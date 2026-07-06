Kütahya'da orman yangınlarına karşı jandarma teyakkuza geçti

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması nedeniyle oluşabilecek orman yangınlarına karşı il genelinde güvenlik ve önleyici tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarının da katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ormanlık alanlar ile mesire yerlerinde denetimler yoğunlaştırıldı. Jandarma ekipleri, özellikle yangın riski taşıyan bölgelerde motorlu ve yaya devriye faaliyetlerini artırırken, ormanlık alanlarda muhtemel risklerin önüne geçebilmek amacıyla kontrol ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı piknik ve mesire alanlarında da kontroller gerçekleştirerek, yangına neden olabilecek ihmallerin önlenmesi için gerekli tedbirleri alıyor.

Denetim faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar da hız kazandı. Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanlarda ve mesire yerlerinde bulunan vatandaşlara ateş yakılmaması, anız yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınılması konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Ormanların korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekiliyor.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, herhangi bir duman ya da yangın belirtisi gören vatandaşların zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı