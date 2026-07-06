Haberler

Kütahya'da orman yangınlarına karşı jandarma teyakkuza geçti

Kütahya'da orman yangınlarına karşı jandarma teyakkuza geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, yaz sıcaklıklarıyla artan orman yangını riskine karşı denetim ve bilinçlendirme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, ormanlık alanlar ve mesire yerlerinde devriye faaliyetlerini artırırken, vatandaşlara yangın önleme konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması nedeniyle oluşabilecek orman yangınlarına karşı il genelinde güvenlik ve önleyici tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarının da katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ormanlık alanlar ile mesire yerlerinde denetimler yoğunlaştırıldı. Jandarma ekipleri, özellikle yangın riski taşıyan bölgelerde motorlu ve yaya devriye faaliyetlerini artırırken, ormanlık alanlarda muhtemel risklerin önüne geçebilmek amacıyla kontrol ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı piknik ve mesire alanlarında da kontroller gerçekleştirerek, yangına neden olabilecek ihmallerin önlenmesi için gerekli tedbirleri alıyor.

Denetim faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar da hız kazandı. Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanlarda ve mesire yerlerinde bulunan vatandaşlara ateş yakılmaması, anız yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınılması konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Ormanların korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekiliyor.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, herhangi bir duman ya da yangın belirtisi gören vatandaşların zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada

17 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor! Gündem yaratacak FETÖ detayı
Gece yarısı Kiev'e füze yağdı! 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Gece yarısı başkente füze yağmuru
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatıyorlar! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatıyorlar! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı

Bakanlığı harekete geçiren görüntü!
New York semalarında seyreden deniz uçağı nehre sert iniş yaptı: 2 yaralı

Deniz uçağı nehre sert iniş yaptı: 2 yaralı
Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Tatil cennetinde kabus gibi gün! Kahreden haberler peş peşe geldi
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor

Kuyumcularda sessiz devrim! Herkes bunu konuşuyor
2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik klima faturası

2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik fatura
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda