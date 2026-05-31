Hisarcık'ta gelinciklerin papatyalarla buluşması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gelincik ve papatyaların bir araya geldiği yol kenarındaki tarla, görenlere adeta doğa şöleni sunuyor. Kırmızı ve beyazın uyumuyla dikkat çeken alan, özellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yenidoğan Mahallesi'nden 82. Yıl Mahallesi TOKİ konutlarına uzanan güzergahta yol kenarında bulunan yaklaşık 2 dönümlük ekilmemiş tarlada açan gelincik ve papatyalar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşlar manzara karşısında durup fotoğraf ve video çekmeyi ihmal etmiyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan alan, baharın renklerini yansıtan görüntüsüyle doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Okul Müdürü Pelin Solak, doğa aşığı bir insan olarak yoldan geçerken arkadaşıyla birlikte bu güzel manzarayı keşfettiklerini söyledi.

Solak, "Gelincik tarlasına fotoğraf çekilmek için girdiğimizde gerçekten kırmızının güzelliği ile papatyaların beyazlığı birleşince ortaya çok güzel bir renk cümbüşü çıkmış. Harika fotoğraflar çektik. Herkese tavsiye ederim" dedi. - KÜTAHYA

