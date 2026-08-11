Haberler

Kütahya'da Aile Kampı: Doğayla İç İçe Eğitici ve Keyifli Bir Gün

Kütahya'da Aile Kampı: Doğayla İç İçe Eğitici ve Keyifli Bir Gün
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

81 ilde eş zamanlı düzenlenen Aile Kampı Etkinliği kapsamında Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Çamlıca Tabiat Parkı'nda ailelere yönelik bir program gerçekleştirdi. Yaban hayatı sunumları, çocuklar için animasyon gösterimleri ve kamp ateşi etkinliğiyle katılımcılar doğayla bağlarını güçlendirirken, farkındalık ve ailece kaliteli zaman geçirme imkânı buldu.

81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Aile Kampı Etkinliği kapsamında, Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) tarafından Çamlıca Tabiat Parkı'nda ailelere yönelik keyifli ve eğitici bir program gerçekleştirildi.

Doğayla iç içe düzenlenen etkinlikte aileler, hem birlikte vakit geçirmenin hem de doğal yaşamı yakından tanımanın mutluluğunu yaşadı. Program kapsamında yaban hayatına ilişkin sunum ve söyleşiler gerçekleştirilirken, çocuklar için çizgi film ve animasyon gösterimleri düzenlendi.

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde ise katılımcılar kamp ateşi etrafında bir araya gelerek doğanın ve ailece geçirilen güzel bir günün tadını çıkardı.

Çamlıca Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen Aile Kampı ile çocukların ve ailelerin doğayla bağlarının güçlendirilmesi, yaban hayatı konusunda farkındalık oluşturulması ve birlikte kaliteli zaman geçirmelerinin sağlanması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire için Adli Tıp'tan şoke eden rapor

Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire için şoke eden rapor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı

Daha iyi görmek için ameliyat oldu, gözünü aldılar
Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle

Yok artık Amedspor!

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nın kadrosu resmen dağıldı

Fenomen dizinin kadrosu resmen dağıldı
Havalimanında korku dolu anlar: Otomobil pistteki özel uçağa çarptı!

Havalimanında korku dolu anlar: Otomobil pistteki özel uçağa çarptı!
Sıcaklıklar arttı, istila başladı

Sıcaklıklar arttı, istila başladı! Bölge halkı tedirgin
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar

Yargıtay'dan "köpek saldırılarında" emsal karar
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Ve Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi