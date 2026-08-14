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Kuşadası'nda Yaban Domuzu Sürüleri Mahalleleri İstila Etti

Kuşadası'nda Yaban Domuzu Sürüleri Mahalleleri İstila Etti
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaban domuzları, doğal yaşam alanlarından çıkıp gece saatlerinde mahalle aralarına inerek sürü halinde dolaşıyor. Vatandaşlar hem tedirginlik hem de sürücüler için araçlara çarpma tehlikesi oluşturduğunu belirtirken, domuzların sokak ve boş arazilerde yiyecek aradığı görüntüler cep telefonlarına yansıdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaban domuzları, mahalle aralarında sürü halinde görülürken, özellikle gece saatlerinde yerleşim bölgelerine kadar inen yaban domuzları vatandaşlarda tedirginliğe neden oluyor.

Doğal yaşam alanlarından çıkarak yerleşim bölgelerine kadar gelen yaban domuzlarının cadde ve sokaklarda sürü halinde dolaşması dikkat çekiyor. Gece saatlerinde yiyecek aramak için mahalle aralarına kadar indiklerini belirten vatandaşlar, zaman zaman araçların önüne çıkan domuzlar nedeniyle sürücüler açısından da tehlike oluştuğunu ifade ediyor. Mahalle aralarında görüntülenen yaban domuzlarının sayılarının zaman zaman oldukça fazla olması da dikkat çekerken, sürü halinde hareket eden hayvanlar sokaklarda ve boş arazilerde yiyecek arıyor.

Domuzların sürü halinde gezmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yaban domuzlarının sürü halinde sokak aralarında gezmeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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