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Kuşadası'nda sel suları altında kalan caretta yuvasından 67 yavru denize ulaştı

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Kuşadası'nda sel suları altında kalan caretta yuvasından 67 yavru denize ulaştı
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Kuşadası'nda geçen kış sel suları altında kalan Orsen Sitesi plajındaki caretta yuvasından 67 yavru denize ulaştı. Yuvada 68 yumurta bulundu, biri bozuk çıktı; 45 yavru gece çıktı, 22 yavru kontrol amacıyla denize bırakıldı.

Kuşadası'nda sel sularının altında kalan alanda sürpriz şekilde tespit edilen caretta caretta yuvasından 67 yavru çıktı.

Aydın'da caretta caretta (iribaşlı deniz kaplumbağası) yuvalama alanları arasında yer alan Kuşadası ve Didim'de bu yılki yavru çıkışlarında sona gelindi. Kuşadası'nda 11, Didim'de ise 10 olmak üzere Aydın kıyılarında toplam 21 yuvalama gerçekleşti. Kuşadası'nın yaklaşık 20 kilometrelik kıyı şeridinde bazı kaplumbağalar, kumsala çıkarak yuva oluşturmasına rağmen insanlar tarafından fark edilmeyebiliyor. Bunun son örneği ise Orsen Sitesi plajında yaşandı. Evren Oyuk ve Şebnem İzmirli tarafından 2 caretta caretta yavrusunun görülmesi üzerine bölgedeki yuva araştırıldı. Yavru izlerinin belirgin olması üzerine yapılan kısa süreli aramada yuva tespit edildi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü tarafından yapılan kontrolde, yuvada 68 yumurta bulunduğu, bunlardan birinin bozuk olduğu belirlendi. Gece saatlerinde 45 yavrunun yuvadan çıkarak denize ulaştığı tespit edilirken, kontrol amacıyla açılan yuvadan 22 yavru daha çıkarılarak denize bırakıldı.

Yuvanın bulunduğu alanın geçtiğimiz kış aylarında SSK Deresi'nin taşması sonucu sel suları altında kaldığı öğrenilirken, bölgede oluşan katı atık kirliliğinin temizlendiği, balçık tabakasının ise yaz aylarında kuruyarak sertleştiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Buna rağmen dişi kaplumbağa bu alanı yuva yeri olarak seçmiş, yuvayı kazmış ve yumurtalarını bırakmış. Aynı şartlarda bu yuvaya 300 metre mesafedeki SSK sitesi kumsalına da bir kaplumbağa tarafından yumurta bırakıldı. Bu yuvalar, deniz kaplumbağalarının uygun şartlar bulabildikleri her kumsalı yuvalama alanı olarak kullanabildiklerini bir kez daha gösterdi. Yaptığımız kontrolde, yuvada 68 yumurta bulunduğu, bunlardan 1'inin bozuk olduğu, 45 yavrunun gece saatlerinde yuvadan çıktığı belirlendi. Kontrol amacıyla açılan yuvadan 22 yavru daha çıkarılarak denize ulaştırıldı. Kuşadası'nda koruma altındaki son yuvadan da önümüzdeki günlerde yavruların çıkması bekleniyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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