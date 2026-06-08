Kurtsuyu'nda trafikte düzenleneme

DÜZCE (İHA) – Düzce Merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde okul ve cami çevresinde araç ve yaya hareketliliğini daha güvenli hale getirmek amacıyla yürütülen çizgi çalışmaları gerçekleştirildi.

Kurtsuyu köyünde okul ve cami çevresinde araç ve yaya trafiğinin daha düzenli şekilde sağlanmasına yönelik çizgi çalışmaları tamamlandı. Düzenlemeler kapsamında trafik akışını iyileştirmek ve park düzenini sağlamak amacıyla yol çizgileri yenilendi. Çalışmalarla birlikte bölgedeki alan kullanımının daha işlevsel hale getirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, vatandaşların daha güvenli ve düzenli yaşam alanlarına kavuşması amacıyla ulaşım ve çevre düzenleme çalışmalarının program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı