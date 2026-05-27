Bayramda Samsun sokaklarında sessizlik hakim

SAMSUN (İHA) – Kurban Bayramı'nın birinci gününde Samsun'un cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Vatandaşların büyük bölümünün bayram ziyaretlerinde bulunması nedeniyle kent merkezinde sakinlik dikkat çekti.

Kentin işlek noktalarından Mecidiye Çarşısı, İstiklal Caddesi, Lise Caddesi ve sahil bandında insan yoğunluğunun oldukça az olduğu görüldü. Günlük yaşamda kalabalık görüntülere sahne olan bölgelerde sakinlik hakim olurken, trafikteki araç sayısının da önemli ölçüde düştüğü gözlemlendi.

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların aile ziyaretleri ve şehir dışı seyahatlere yönelmesi nedeniyle kent merkezindeki hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı. Özellikle ana arterlerde oluşan boş görüntüler dikkat çekti. - SAMSUN

