Ordu'nun 'orman gülleri' çiçek açtı

Ordu'nun Kumru ilçesindeki Düzoba Yaylası'nda, bölgede yalnızca Kırkızlar mevkisinde görülen orman gülleri çiçek açtı.

Ordu'nun ve Karadeniz'in birçok yaylasında sarı renkte açan orman gülleri, Kumru ilçesindeki Düzoba Yaylası'nın Kırkızlar mevkisinde ise kırmızı renkte görülüyor. Bölge halkı, bu farklılığın yıllardır anlatılan bir hikayeyle ilişkilendirildiğini belirtiyor. Bölgede anlatılan hikayeye göre, kırk kız kardeş arasında çıkan bir anlaşmazlık sonucu yaşanan olayın ardından bu bölgede açan çiçeklerin kırmızı renge büründüğüne inanılıyor. Bu nedenle bölge, 'Kırkızlar' adıyla anılıyor.

Çevresindeki sarı renkli orman güllerinin aksine, Kırkızlar mevkisinde yetişen kırmızı orman gülleri görüntüsü ve kokusuyla dikkat çekiyor. Her yıl belirli dönemlerde açan çiçekler, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Vatandaşlar, hem bölgenin doğal yapısının korunması hem de kırmızı orman güllerinin gelecek nesillere aktarılması için Kırkızlar mevkisinin koruma altına alınmasını istediklerini belirtiyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı