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Yılanların çiftleşme dansı kamerada

Yılanların çiftleşme dansı kamerada
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaklaşık 1 metre boyundaki iki kara yılanın çiftleşme dansı, mahalle muhtarı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir tavuğun gelmesiyle yılanlar bölgeden ayrıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 1 metrelik iki yılanın çiftleşme dansı vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

İlçeye yaklaşık 25 km uzaklıktaki Yenikışla Mahallesi'nde yaşanan doğa olayında, mahalle muhtarı Hüsnü Canıtez, yaklaşık 1 metre uzunluğunda iki yılanı fark etti. Canıtez, kara yılan cinsi iki yılanın birbirlerine dolanarak yaptıkları ve 'çiftleşme dansı' diye bilinen o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. O sırada bir tavuğun gelmesiyle yılanların bölgeden ayrıldığı da görüntülere yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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