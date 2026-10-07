Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinop Akliman'da ücretsiz halk plajı projesi devam ediyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sinop'un Akliman sahilinde yürütülen "Ücretsiz Halk Plajı Projesi" inşaat çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşların ücretsiz yararlanacağı plajda, sahilin doğal yapısı korunarak güvenli, erişilebilir ve fonksiyonel bir kullanım alanı oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında 1 güvenlik noktası, 2 büfe, 2 duş alanı, tuvaletler ve soyunma kabinleri yer alacak.

Sahildeki yapılar, prekast beton üzerine hafif çelik imalat sistemiyle inşa ediliyor. Düzenlemelerle vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği, konforlu bir plaj alanı oluşturulması amaçlanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Akliman sahilinin, halka ücretsiz açık niteliği ve doğal dokusu korunarak modern bir kıyı alanına kavuşması hedefleniyor.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan da beraberindeki yetkililerle proje alanında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı