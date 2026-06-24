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Kozan'da sarı nilüfer çiçekleri mest etti

Kozan'da sarı nilüfer çiçekleri mest etti
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Adana'nın Kozan ilçesinde dere yataklarında açan sarı nilüfer çiçekleri, doğal güzellik oluşturarak ziyaretçileri mest etti. Çiçeklerin bu yıl yağışlar nedeniyle haziranda açtığı belirtildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde açan sarı nilüfer çiçekleri mest etti. Doğadaki şölen havadan görüntülendi.

Kozan'a bağlı Bulduklu ve Alapınar bölgelerindeki dere yatakları üzerinde yetişen sarı nilüfer çiçekleri, su yüzeyini adeta örtü gibi kapladı. Sarı renkleriyle dikkat çeken çiçekler, bölgeye gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

İlçe sakinlerinden Faruk Yiğenoğlu, nilüfer çiçeklerinin her yıl genellikle mayıs ayında açtığını ancak bu yıl yağışların etkisiyle çiçeklenme döneminin haziran ayında gözlemlendiğini söyledi. Nilüferlerin bölgenin doğal güzelliklerinden biri olduğunu ifade eden Yiğenoğlu, "Bu çiçekler bizim için çok değerli. Doğal bir güzellik oluşturuyor. Korunması ve çevresinin temiz tutulması gerekiyor. Herkesin bu güzelliğe sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

İlçede iki bölgede görülen ve her yıl açan nilüfer çiçekleri, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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