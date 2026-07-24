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Kavakbıçkı köyünde koruge boru çalışmaları tamamlandı

Kavakbıçkı köyünde koruge boru çalışmaları tamamlandı
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Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Kavakbıçkı köyünde koruge boru yerleştirme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarla yağmur suyu tahliyesi güvence altına alınırken, yol altyapısı güçlendirildi ve ulaşım güvenliğinin artırılması hedeflendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Kavakbıçkı köyünde gerçekleştirdiği koruge boru yerleştirme çalışmalarıyla yağmur suyu tahliyesini güvence altına alırken, yol altyapısını da güçlendirdi.

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Kavakbıçkı Köyü'nde koruge boru yerleştirme çalışmaları tamamlandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında yerleştirilen koruge borular sayesinde yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi sağlanırken, yol altyapısının korunması ve ulaşım güvenliğinin artırılması hedeflendi. Düzce İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarıyla özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanabilecek su birikintileri ve yol deformasyonlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, kırsal mahalle ve köylerde altyapıyı güçlendirmeye yönelik bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının program doğrultusunda aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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