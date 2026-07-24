Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalları'nda elektrikli tekne dönüşüm projesi masaya yatırıldı

Muğla Valiliği toplantı salonunda Köyceğiz Gölü ve Dalyan kanalları İdare Kurulu Toplantısı Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı.

Eşsiz sazlıkları ve doğal labirent yapısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Köyceğiz Gölü ile Dalyan Kanalları'nda, çevre ve gürültü kirliliğini en aza indirmeyi amaçlayan "Elektrikli Tekne Dönüşüm" projesindeki son durum ele alındı. Proje kapsamında, kanalda çalışan fosil yakıtlı teknelerin elektrikli sistemlere dönüştürülmesi planlanıyor. Bu sayede su, hava ve gürültü kirliliğinin önemli ölçüde önüne geçilmesi hedefleniyor. Karbon salınımını sıfırlamayı amaçlayan bu çevreci adımın; bölgedeki kuş türleri, su canlıları ve özellikle nesli koruma altındaki Caretta Caretta deniz kaplumbağaları için daha güvenli bir yaşam alanı sunacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı