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Köyceğiz Gölü’ne yavru balık bırakıldı

Köyceğiz Gölü’ne yavru balık bırakıldı
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Göl’e yavru balık bırakma töreni yapıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Göl'e yavru balık bırakma töreni yapıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, su kaynaklarının balık varlığını güçlendirmek, sürdürülebilir su ürünleri üretimine katkı sağlamak ve gelecek nesillerde çevre ile su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 2026 Gençlik Yılı kapsamında gençlerin de katılımıyla Köyceğiz Balıklandırma programı düzenlendi. Köyceğiz Atatürk Kordonu DALKO Kafeterya önünde program kapsamında bilgilendirme yapıldı. Su ürünleri kontrol teknesi tanıtımı yapıldı. Köyceğiz Gölü'nde gençler tekneyle tur attı. Program kapsamında balık ekmek ikramında bulunuldu. Konuşmalar ile başlayan etkinlik Köyceğiz Gölü'ne gençler ve çocuklar eşliğinde balık salımı yapılarak devam etti. Ardından tekne ile açıkta da balık salımı yapılarak program sona erdi. Balıklandırma çalışması çevreden vatandaşların katılımıyla yoğun ilgi gördü. Düzenlenen programa Köyceğiz ilçe protokolü, çocuklar, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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