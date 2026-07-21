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Köyceğiz'de sıcak hava etkili oluyor

Köyceğiz'de sıcak hava etkili oluyor
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde aşırı sıcaklar ve yüksek nem nedeniyle vatandaşlar bunaldı. Uzmanlar saat 11.00 ile 17.00 arasında güneşten korunmayı öneriyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde aşırı sıcaklar etkisini gösteriyor. Gün içinde gölgede 40-43 derece arasında gerçekleşen sıcaklar vatandaşı bunaltıyor.

Köyceğiz'de nem oranının yüksek olması nedeniyle sıcaklar daha çok hissediliyor. Köyceğiz'de sıcaklar nedeniyle öğle vaktinde sokaklarda kimse kalmadı. Sıcaklar nedeniyle vatandaşlar Köyceğiz Delta sahilinde gölde serinlemeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar mesire alanlarında ağaç gölgelerinde piknik yaparak sıcakların etkisinden kurtulmaya çalışıyor. Vatandaşlar güneş battıktan sonra Köyceğiz Atatürk Kordonu'na akın ediyor.Uzmanlar saat 11.00 ile 17.00 saatleri arasında güneşten korunmak gerektiğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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