Kosovalı öğrenciler gençlik projesi kapsamında Erzincan Kemaliye’de ağırlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

"Hayal Et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi" kapsamında Kosova'dan Erzincan'ın Kemaliye ilçesine gelen öğrenciler ağırlandı.

Kemaliye'de gerçekleştirilen ziyarette, Kosovalı gençlere ilçenin doğal güzellikleri ve kültürel mirası tanıtıldı.

Kemaliye'de misafir edilen öğrencilerle bir araya gelen yetkililer, Türkiye ile Kosova arasındaki tarihi ve kültürel bağların gençlerin buluşmalarıyla güçlendiğini belirtti.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı