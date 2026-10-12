Haberler

Kosovalı öğrenciler gençlik projesi kapsamında Erzincan Kemaliye’de ağırlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kosovalı öğrenciler gençlik projesi kapsamında Erzincan Kemaliye’de ağırlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hayal Et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi kapsamında Kosova’dan gelen öğrenciler Erzincan Kemaliye’de ağırlandı. Kemaliye’deki ziyarette gençlere ilçenin doğal güzellikleri ve kültürel mirası tanıtıldı, yetkililer Türkiye-Kosova tarihi ve kültürel bağlarının güçlendiğini belirtti.

"Hayal Et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi" kapsamında Kosova'dan Erzincan'ın Kemaliye ilçesine gelen öğrenciler ağırlandı.

Kemaliye'de gerçekleştirilen ziyarette, Kosovalı gençlere ilçenin doğal güzellikleri ve kültürel mirası tanıtıldı.

Kemaliye'de misafir edilen öğrencilerle bir araya gelen yetkililer, Türkiye ile Kosova arasındaki tarihi ve kültürel bağların gençlerin buluşmalarıyla güçlendiğini belirtti.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı

İncir kutusunda rüşvet skandalı! Müfettiş suçüstü yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hull City'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar

4 haftadır aynı! Acun'u kara kara düşündüren tablo
Başsavcılıktan fon soruşturması hamlesi! 'Gizli' belgeleri paylaşanlara soruşturma başlatıldı

Fon soruşturmasında 'gizli belge' krizi! Başsavcılık harekete geçti

Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık’ta

Aşk doludizgin! Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık'ta
Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor

Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor
İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin

Acile giden vatandaş gördüklerine isyan etti
Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor

A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor