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Artabel Gölleri'nde Doğa Katliamı: Kayalara Sprey Boyayla Yazı Yazıldı

Artabel Gölleri'nde Doğa Katliamı: Kayalara Sprey Boyayla Yazı Yazıldı
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Gümüşhane'deki Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda, 2 bin 980 metre rakımdaki Ahtabur Gölü çevresindeki kayalara mavi sprey boyayla 'TEKSAS', 'BURSASPOR' ve rakamlar yazılması tepki çekti. Doğaseverler, bu durumun doğal görünümü bozduğunu ve görsel kirlilik yarattığını belirterek ziyaretçilerin doğayı koruması gerektiğini vurguladı.

Gümüşhane'nin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda kayaların üzerine sprey boyayla yazılan yazılar tepki çekti.

Torul ilçesinde bulunan ve her yıl çok sayıda doğaseveri ağırlayan Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda, 2 bin 980 metre rakımdaki Ahtabur Gölü çevresindeki kayaların mavi sprey boyayla boyandığı görüldü.

Kayaların üzerine "TEKSAS" ve "BURSASPOR" ifadelerinin yanı sıra çeşitli rakamların da yazıldığı görülürken, yazıların kim veya kimler tarafından yazıldığı bilinmiyor.

Doğaseverlerin ulaşmak için zorlu parkurları aştığı Ahtabur Gölü çevresindeki görüntü tepki çekerken, kayalara yazılan ifadelerin futbol taraftarlığıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi.

Kişisel bir aidiyeti göstermek amacıyla doğal kayaların üzerine sprey boya ile yazı yazılması, bölgenin doğal görünümünü bozarken çevre ve görsel kirliliğe de neden oldu.

Çirkin manzarayla karşı karşıya kalan doğaseverler, Artabel Gölleri gibi doğal alanların herkesin ortak değeri olduğuna dikkat çekerek, ziyaretçilerin doğaya kendi izlerini bırakmak yerine bu alanları koruması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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