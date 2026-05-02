Korkuteli'de 103 hacı adayı uğurlandı

Korkuteli'nden bu yıl hacca gidecek 103 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi. İkindi namazı sonrası Çayırlı Camii önünde düzenlenen uğurlama programı sonrası, ilk kafilenin cumartesi gece yola çıkacağı bildirildi.

İslam dininin beş şartından biri olan hac görevini, imkanı olan her Müslüman'ın yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Korkuteli İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, "İlçemizden Diyanet İşleri Başkanlığımız ve özel şirketlerle birlikte 103 hacı adayımız Kutsal topraklara gidecek. Cenab-ı Allah yapacağınız ibadetlerinizi kabul eylesin, sağlık ve sıhhat içerisinde gidip gelmeyi nasip etsin. Kura sonucunda seçilen hacı adaylarımız bu görevi yaptıklarında annelerinden doğduğu ilk gün gibi tertemiz günahsız olarak dönme fırsatı yakalamışlardır. Bunu hacı adaylarımızın iyi değerlendirmesi lazım. Hac ibadeti sırasında ve bitiminde ağzınızdan kötü söz çıkmadan sabır göstermek ve bu görevinizi tamamlamak düsturunuz olmalıdır" dedi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz dua etti. Okunan duanın ardından hacı adayları birbirleriyle ve yakınlarıyla vedalaştılar. Vedalaşmada Vatandaşlarla tek tek görüşerek vedalaşan hacı adayları duygulu anlar yaşadılar. Hacı adayları gerekli hac farizalarını yerine getirdikten sonra 25 Mayıs akşamından itibaren Arafat'a çıkacak ve orada vakfeye duracak. Buradan Müzdelife ve Mina yolculuğu yapacak hacılar, Cemeratta şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye giderek tavaf ve say gerçekleştirecek. Daha sonra ihramdan çıkacak hacılar, 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda idrak edecek.

Hacıların yurda dönüş yolculuğu ise 31 Mayıs'ta başlayacak. Kafilelerin dönüşü 25 Haziran'a kadar sürecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı