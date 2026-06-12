Haberler

Ordu'da sis bulutları ve günbatımı görsel şölen sundu

Ordu'da sis bulutları ve günbatımı görsel şölen sundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Korgan ilçesinde yoğun sis, gün batımıyla birleşerek eşsiz manzaralar oluşturdu. Sis bulutlarının arasından süzülen güneş ışıkları, ilçeyi adeta beyaz bir örtüyle kapladı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde etkili olan yoğun sis, gün batımıyla birlikte görsel şölen sundu.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Korgan ilçesi, yüksekten çekilen görüntülerde sis bulutlarının arasında kayboldu. İlçenin üzerini kaplayan beyaz örtü görünümündeki sis tabakası, dağların ve yerleşim alanlarının görünümünü büyük ölçüde gizledi. Gün batımıyla birlikte sis bulutlarının üzerine yansıyan güneş ışıkları ise bölgeye farklı bir güzellik kattı.

Bulutların arasından süzülen güneş ve gökyüzünde oluşan renk tonları, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ'da kimya fabrikasındaki sızıntıdan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Bu görüntüler Tekirdağ'dan! Fabrikada alarm verildi
Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu! 14 yaşındaki Muhammed'den kahreden haber

Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu! Muhammed'den kahreden haber
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme! Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama yapılıyor

Umut Altaş'ın işaret ettiği yerler didik didik aranıyor
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler tanıyamadı
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek

Ve bombayı patlattı! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek