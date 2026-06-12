Ordu'da sis bulutları ve günbatımı görsel şölen sundu

Ordu'nun Korgan ilçesinde etkili olan yoğun sis, gün batımıyla birlikte görsel şölen sundu.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Korgan ilçesi, yüksekten çekilen görüntülerde sis bulutlarının arasında kayboldu. İlçenin üzerini kaplayan beyaz örtü görünümündeki sis tabakası, dağların ve yerleşim alanlarının görünümünü büyük ölçüde gizledi. Gün batımıyla birlikte sis bulutlarının üzerine yansıyan güneş ışıkları ise bölgeye farklı bir güzellik kattı.

Bulutların arasından süzülen güneş ve gökyüzünde oluşan renk tonları, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı