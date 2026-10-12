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Konya Beyşehir'de yağış sonrası güz mantarları mini motorlu testereyle kesildi

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Konya Beyşehir'de yağış sonrası güz mantarları mini motorlu testereyle kesildi
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Konya Beyşehir'de ekim başındaki yağışlar, doğada kendiliğinden yetişen güz mantarlarının sayısını ve boyutunu artırdı. Ormanlık alanlara giden bir vatandaş, büyük mantarları mini motorlu testereyle keserek topladı; hasat anları sosyal medyada paylaşıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan yağışların ardından doğada kendiliğinden yetişen güz mantarlarının sayısı ve büyüklüğü arttı.

Ormanlık alanlara akın eden mantar severler, bu kez alışılmışın dışında bir hasat yöntemiyle dikkat çekti. Beyşehir'de ekim ayının ilk günlerinde etkili olan yağışlı hava, doğadaki mantar popülasyonunu artırdı. Yağışların ardından ormanlık alanlara yönelen vatandaşlar, farklı ebatlara ulaşan mantarları toplamak için gün boyu mesai yaptı. Mantar toplama sırasında bir vatandaşın kullandığı yöntem ise görenlerin ilgisini çekti. Yanında getirdiği mini motorlu testereyi kullanan mantar sever, büyük boyutlara ulaşan mantarları keserek topladı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu. Toplanan mantarlar çuvallara doldurularak evlere taşınırken, bazı vatandaşlar hasat anlarını cep telefonu kameralarıyla kayda aldı ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Beyşehir'in ormanlık alanlarında mantar arayışı gün boyunca devam ederken, doğada kendiliğinden yetişen mantarların büyüklüğü de dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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