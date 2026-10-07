Konya Beyşehir'de arazide büyük külah mantarı bulan vatandaş şaşkınlık yaşadı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde arazide mantar arayan vatandaş, karşılaştığı büyük mantarla şaşkınlık yaşadı.

Beyşehir'in Çetmi Mahallesi'nde yaşayan doğa tutkunu Sadi Çetin, son yağışların ardından mantar toplamak amacıyla araziye çıktı. Büyük boyutta bir külah mantarı bulan Çetin, şaşkınlık yaşadı. Mantarı alan Çetin, daha sonra mahalle kahvehanesine getirerek arkadaşları ve mahalle sakinlerine gösterdi. Mantarın büyüklüğü kahvehanede de merak konusu olurken, vatandaşlar mantarı yakından inceleyerek fotoğrafladı.

Sadi Çetin, hayatında ilk kez bu büyüklükte bir mantarla karşılaştığını belirterek, mantarların doğada ilgi çekici görüntüler oluşturduğunu ancak her mantarın yenilebilir olmadığını vurguladı. Çetin, özellikle birbirine benzeyen türler konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Çetin, mantar toplamaya çıkan vatandaşlara, türünden emin olmadıkları mantarları tüketmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Külah mantarı büyüklüğüyle dikkat çekiyor

Halk arasında şemsiye mantarı, bazı yörelerde ise dede külahı, evelek ve söbelen gibi isimlerle anılan külah mantarı, özellikle yağışlı ve nemli dönemlerde doğada görülebiliyor. Gençken kapalı bir külah veya yumurtayı andıran mantarın, büyüdükçe açılarak şemsiye görünümünü aldığı ve üzerinde kahverengi pullu yapılar bulunduğu belirtiliyor. Uygun şartlarda oldukça büyük boyutlara ulaşabilen mantarın bazı bölgelerde 80 santimetreye varan çaplara ulaşabildiği ifade ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı