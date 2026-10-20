Koçarlı'da öğrenciler ÇEDES Projesi kapsamında okul bahçesini temizledi

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ÇEDES Projesi kapsamında bir araya gelen öğrenciler, okul bahçesinde temizlik çalışması yaparak çevre temizliği ve ortak yaşam alanlarını korumanın önemine dikkat çekti.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde öğrenciler, ÇEDES Projesi kapsamında gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasıyla çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturdu. Koçarlı Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, okul bahçesinde temizlik yaparak ortak yaşam alanlarının korunmasına katkı sağladı. Çalışmayla öğrencilere temizlik bilinci ve çevreye karşı sorumluluk duygusu kazandırılması hedeflendi. Proje kapsamında ayrıca öğrenciler cami ziyareti gerçekleştirirken, Değerler Kulübü tarafından hazırlanan pano ile milli ve manevi değerlerin günlük yaşama yansıtılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı