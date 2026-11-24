Kocaeli Kartepe'de sağanak nedeniyle site otoparkı ve kazan dairesini su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kocaeli Kartepe'de gece etkili sağanak, Zeray Forum Anatolia sitesinin otoparkı ve kazan dairesini su bastı. Otoparktaki araçları çevreleyen suyun dilatasyon işlemlerinin tamamlanmamasından kaynaklandığı öne sürülürken site sakinleri suların geldiği anları hayretle karşıladı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir sitenin otoparkını ve kazan dairesini su bastı. Suların geldiği anları gören site sakinleri hayrete döndü.
Kocaeli'de gece boyunca etkili olan sağanak, Kartepe'de bulunan Zeray Forum Anatolia sitesinde su baskınına sebep oldu. Yağışın ardından otoparkta biriken su, kazan dairesine de girdi. Park halindeki araçları da çevreleyen yağmur suyunun dilatasyon işlemlerinin tamamlanmamasından kaynaklandığı öne sürüldü. Suların geldiği anları gören site sakinleri hayrete döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı