Kızılinler Mahallesi'nden Örnek Dayanışma: 52 Traktörlük Yangın Nöbetine Plaket

Eskişehir'in Kızılinler Mahallesi'nin 52 traktörlü yangın nöbetçilerine, gösterdikleri örnek özveri nedeniyle Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği Tepebaşı ilçesi Kızılinler Mahallesi'nin örnek yangın söndürme timine tebrik ziyareti gerçekleştirildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ve beraberindeki heyet, Kızılinler'i ziyaret ederek örnek bir dayanışmaya imza atan mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Sıcak havalarla birlikte artan yangın riskine karşı 52 traktörle 24 saat esasına dayalı nöbet sistemi kuran gönüllü timi tebrik eden Ataş, sergiledikleri üstün duyarlılık ve özveri için Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Can ve mahallelilere teşekkür ederek kendilerine plaket takdim etti. Orman teşkilatı ile vatandaş iş birliğinin en güzel örneklerinden birini sergileyen Kızılinler halkı, gösterdikleri bu örnek davranışla takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı