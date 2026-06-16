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Kızılay'dan Vali Nurtaç Arslan'a teşekkür

Kızılay'dan Vali Nurtaç Arslan'a teşekkür
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Türk Kızılayı Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, 158. kuruluş yıl dönümünde kendilerini unutmayan Vali Nurtaç Arslan'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Türk Kızılayı Bartın Şubesi Başkanı Nihat yalçın, Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünde unutmayan Vali Nurtaç Arslan'ı ziyaret ederek, teşekkür etti.

Türk Kızılayı Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 158. kuruluş yıl dönümünü mesaj yayımlayarak kutlayan Vali Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret etti. Yalçın, Kızılay tarafından Bartın'da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Nurtaç Arslan, Kızılay'ın önemine dikkat çekerek, başarılı çalışmaları nedeniyle yönetici ve gönüllülere teşekkür etti

Kızılay başkanı Nihat Yalçın da, Kızılay oalarak afet dönemleri başta olmak üzere insanların ihtiyaç duyduğu anda yanlarında olabilmek olduğunu belirterek, büyük sorumlulukla yürüttükleri çalışmalara her zaman destek veren herkese teşekkür etti. Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri 158. kuruluş yıldönümünde kendilerini unutmayan Vali Arslan'a çiçek vererek teşekkür etti.

Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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