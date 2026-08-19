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Kırklareli'nde TAKE Projesi Ayçiçeği Tarlaları Kontrol Edildi

Kırklareli'nde TAKE Projesi Ayçiçeği Tarlaları Kontrol Edildi
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Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında ekimi yapılan ayçiçekleri kontrol edildi.

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında ekimi yapılan ayçiçekleri kontrol edildi.

TAKE projesi bünyesinde çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle temin edilen yerli hibrit ayçiçeği tohumlarının ekim işlemi yapılan tarlalar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde kontrol edildi. Gerçekleştirilen kontrollerde, proje kapsamında dağıtımı yapılan tohumların ekiliş durumları yerinde incelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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