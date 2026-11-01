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Kırıkkale'de yoğun sis Anadolu bozkırını kapladı, Dinek Dağı havadan görüntülendi

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Kırıkkale'de yoğun sis Anadolu bozkırını kapladı, Dinek Dağı havadan görüntülendi
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Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, Anadolu bozkırını ve Dinek Dağı'nın yüksek kesimlerini kapladı. Vadiler ile tepelerin sis tabakası altında kaldığı anlar dronla havadan görüntülendi.

Kırıkkale'de etkili olan yoğun sisin Anadolu bozkırını kapladığı anlar havadan görüntülendi.

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, geniş bir alana yayıldı. Vadiler, tepeler ve Dinek Dağı'nın yüksek kesimleri sis tabakasının altında kaldı. Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, Anadolu bozkırını kaplayan sisin dağ yamaçları boyunca uzandığı görüldü. Sisle kaplanan bozkır arazisi ve Dinek Dağı, farklı açılardan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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