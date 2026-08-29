Haberler

Kilis'te yıldırım yangını hızla söndürüldü

Kilis'te yıldırım yangını hızla söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis’in Merkez ilçesine bağlı Hicipoğlu köyünde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.

Kilis'in Merkez ilçesine bağlı Hicipoğlu köyünde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından kısa sürede müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesinin ardından başlayan örtü yangınına Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ihbarın ardından yaklaşık 10 dakika içerisinde müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve etkin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 0,3 hektarlık alanın etkilendiği yangında herhangi bir ağacın zarar görmediği öğrenildi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis eşinin videosu olay oldu

Polis eşinin videosu olay oldu
Kurtlar Vadisi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler

Vadi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler
İki ailenin kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! Daha 17 yaşındaydı
Kiev yakınlarında korkunç gece: 37 kişi öldü, yüzlerce kişi tahliye edildi

İHA'lar başkentin dibinde ölüm kustu: Gece alevlere teslim

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında

2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında