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Kilis'te Tahtaköprü Barajı çevresindeki kirliliğe ekipler anında müdahale etti

Kilis'te Tahtaköprü Barajı çevresindeki kirliliğe ekipler anında müdahale etti
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Kilis'te Tahtaköprü Barajı çevresindeki ormanlık alanda oluşan çöp kirliliği, sosyal medyada tepki çekmesinin ardından ekipler harekete geçti. Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede temizlik çalışması başlatırken, Valilik vatandaşlara çevreye sahip çıkma çağrısında bulundu.

Kilis'te, Tahtaköprü Barajı çevresindeki kirliliğin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından ekipler harekete geçerek temizlik çalışması yaptı.

Kilis'te, Tahtaköprü Barajı çevresindeki ormanlık alanda ortaya çıkan çöp manzaraları sosyal medyada tepki çekti. Bölgedeki kirliliğin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından ekipler harekete geçerek temizlik çalışması başlattı. Tahtaköprü Barajı çevresindeki ormanlık alanda oluşan çevre kirliliğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ekipler harekete geçti. Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede çevre temizliği yapıldı.

Kilis Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, doğal güzelliklerin korunması için çalışmaların sürdüğü belirtilerek vatandaşlara çevreye ve doğaya sahip çıkma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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