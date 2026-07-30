Kilis’te kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor

Kilis'te hava sıcaklığı zaman zaman 40 dereceye kadar yükselirken, kavurucu sıcaklar nedeniyle vatandaşlar serinlemek için çeşmelerin yolunu tutuyor.

Kilis'te sıcak havalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda yoğunluğun azaldığı gözlenirken, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar sıklıkla gölgelik alanlara sığınıyor. Bazı vatandaşlar ise havuzlarda serinlemeyi tercih ediyor. Kent merkezindeki çeşmelere gelen vatandaşlar ellerini, yüzlerini ve başlarını soğuk suyla yıkayarak sıcak havanın etkisini azaltmaya çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı