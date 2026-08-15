Kemer'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 55 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisinde 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 55 teknik personel ile yangın işçisi ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı