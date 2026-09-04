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Kemaliye Kaymakamı Arıkan, Yıldızlı Köyünü Ziyaret Etti

Kemaliye Kaymakamı Arıkan, Yıldızlı Köyünü Ziyaret Etti
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Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, beraberindeki kurum amirleriyle Yıldızlı köyünü ziyaret ederek köydeki çalışmalar, genel durum ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Ziyarette vatandaşların talep ve sorunları dinlenirken, Kaymakam Arıkan vatandaşlarla sohbet ederek taleplerin ilgili kurumlarca değerlendirilmesi konusunda bilgi aldı.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, beraberindeki kurum amirleriyle Yıldızlı köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Arıkan ve beraberindeki kurum amirleri, köyde yürütülen çalışmalar ile köyün genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette köydeki hizmetler değerlendirilirken, vatandaşların talep ve sorunları da dinlendi.

Arıkan, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek iletilen taleplerin ilgili kurumlarca değerlendirilmesi konusunda bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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