Kemaliye'de ahşap mimarinin korunması için akademik çalışma başlatıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, tarihi ahşap mimarinin korunmasına yönelik akademik çalışma başlatıldı. Öğrenciler, geleneksel cephe özelliklerini koruyan yapılarda saha çalışması gerçekleştiriyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğretim görevlisi Türkan Sarp ve öğrencileri, ilçede özgün cephe özelliklerini koruyan yapılarda saha çalışması yürütüyor.

Yaklaşık 1,5 ay sürecek çalışma kapsamında, orijinalliğini koruyan bir dükkanda ahşap ve metal aksamın temizliği ile koruma uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Öğretim görevlisi Türkan Sarp, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemaliye'de geleneksel cephe özelliklerini koruyan yapıların sayısının azaldığını belirterek, "Var olan orijinal cepheyi koruyan bir dükkan üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, bu yapıların yeni malzemelerle değiştirilmesi yerine özgün haliyle korunabileceğini göstermek." dedi.

Kemaliye'nin tarihi dokusunu yansıtan bu tür yapıların gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret eden Sarp, çalışmanın örnek teşkil etmesini hedeflediklerini kaydetti.

"Saklı cennet" olarak anılan Kemaliye, Fırat Nehri kıyısında ve Munzur Dağları eteklerinde yer alıyor.

Tarihi evleri, Karanlık Kanyon ve Taş Yolu gibi doğal ve kültürel değerleriyle öne çıkan ilçe, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor.

Yetkililer, başlatılan çalışmanın Kemaliye'nin tarihi kimliğinin korunmasına katkı sağlamasını beklediklerini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var

Türkiye dahil 4 ülkeden ABD-İran savaşı için çağrı: Tek seçenek var
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler

İsrail askerinin skandal hareketi Avrupa ülkesini fena kızdırdı
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız

Yeni başbakan Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklarız
Bir bu kalmıştı! Neymar, efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı

Efsanevi ismi karşısında görür görmez saygısından ayağa kalktı
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu

Yaptıklarını daha önce başarabilen olmadı! Bir daha yaşanması da zor
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız

Yeni başbakan Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklarız
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu

Dünyada 5 binde bir! Kabusu bebeklerinde gören aile anlattı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz

Avrupa'dan beklenmedik çıkış! Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydılar