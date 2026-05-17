Haberler

İliç Orman İşletme Şefliğinden yangınlara karşı farkındalık çalışması

İliç Orman İşletme Şefliğinden yangınlara karşı farkındalık çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İliç Orman İşletme Şefliği, 2026 yılı yangın önleme çalışmaları kapsamında Kemaliye'nin Apçağa köyünde halk, esnaf ve turistlere yönelik bilgilendirme semineri düzenledi. Seminerde yangın riskine dikkat çekilerek broşür dağıtıldı.

İliç Orman İşletme Şefliği tarafından, 2026 yılı orman yangınlarını önleme çalışmaları kapsamında Kemaliye'nin Apçağa köyünde bilgilendirme semineri düzenlendi.

Orman Muhafaza Memurları tarafından gerçekleştirilen seminerde, Kemaliye halkı, esnaf ve bölgeyi ziyaret eden turistlere orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilgiler aktarıldı.

Seminerde, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskinin yükseldiğine dikkat çekilerek, vatandaşların piknik alanlarında ateş kullanımı, anız yakılması, sigara izmariti atılması ve cam atıkların doğada bırakılması konusunda daha duyarlı olmaları istendi.

Yetkililer, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna işaret ederek, alınacak basit önlemlerle büyük felaketlerin önüne geçilebileceğini ifade etti.

Program sonunda vatandaşların soruları yanıtlanırken, yangınlara karşı alınması gereken tedbirleri içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump’tan 'fırtına öncesi sessizlik' paylaşımı

Trump'tan "Savaş yeniden başlıyor" dedirten paylaşım
Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı

Eurovision finaline damga vuran an: İsrailliler ne yapacağını şaşırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi

Endişelendiren görüntü

Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir

Mourinho üzgün! Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız

Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine asla inanamayacaksınız
İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti

İstanbul'da yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta