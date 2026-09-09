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Kemaliye’de doğalgaz çalışmaları sürüyor

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Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

İlçenin doğalgazla buluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, kazı yapılan alanlarda ulaşımın daha rahat ve güvenli sağlanabilmesi için ekipler tarafından malzeme serimi, silindirle sıkıştırma, yıkama ve süpürme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların, vatandaşların günlük ulaşımını mümkün olduğunca az etkilemesi amacıyla ekiplerin sahada aralıksız görev yaptığı belirtildi.

Çalışma alanlarının ulaşım açısından daha kullanışlı hale getirilmesi için yürütülen faaliyetlerin doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlanmasına kadar sürdürüleceği bildirildi.

Yetkililer, çalışmalar sırasında gösterdikleri anlayış ve sabır dolayısıyla başta sürücüler olmak üzere vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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