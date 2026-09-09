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Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde ’en iyi çıkış yapan oyuncu’ ödülünü aldı

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde ’en iyi çıkış yapan oyuncu’ ödülünü aldı
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ’en iyi çıkış yapan oyuncu’ ödülünü Inter maçı öncesi aldı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 'en iyi çıkış yapan oyuncu' ödülünü Inter maçı öncesi aldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon bugün oynanan maçlarla başlarken, Real Madrid ilk hafta maçında Inter'i konuk etti. Geçtiğimiz sezon çeyrek finalde Bayern Münih'e elenerek Devler Ligi'ne veda eden Real Madrid'de Arda Güler, kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Eflatun-beyazlıların iki yıldız ismi Kylian Mbappe ile Arda Güler için ödül töreni düzenlendi. 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 'en iyi çıkış yapan oyuncu' ödülüne layık görülen Arda, anonsla sahaya davet edildi. Kulübün efsane futbolcularından Luis Figo, Arda'ya ödülünü takdim ederken tribünler alkışlarla destek verdi. Kylian Mbappe ise geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nde oynadığı 11 maçta 15 gole imza atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Fransız forvet 'Altın ayakkabı' ödülünü teslim aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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